La controvertida historia del pastor que bendijo la Copa América

La noche del jueves, en la antesala del partido inaugural de la Copa América, que terminó a favor de la selección argentina por 2-0 ante Canadá, se dio un hecho curioso y poco habitual en las ceremonias de inauguración de un campeonato de fútbol.

Sucedió que en el Mercedes-Benz Stadium se realizó la ceremonia inaugural de la Copa América 2024 y se dio un momento al que los hinchas no estamos acostumbrados, ya que un pastor bendijo el trofeo que está en disputa por las selecciones del continente.

¿Quién es el pastor que bendijo la Copa América?

Agüero Esgaib es un pastor paraguayo y fundador de la iglesia “Más que Vencedores” de Asunción, a la que alguna vez asistió Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

El presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez asiste a la iglesia 'Más Que Vencedores' de Emilio Agüero (ambos cartistas)



Domínguez usó su posición para promover sus creencias personales al permitir que un pastor ofreciera una bendición en la inauguración de la Copa América. pic.twitter.com/Y7JssWah3l — Liv (@livmediapy) June 21, 2024

Según consignan medios trasandinos, años antes de volcarse a las actividades religiosas, se consagró campeón de karate y de kickboxing. Fue elegido por la prensa y federación paraguaya como el mejor luchador por cuatro veces consecutivas. Se retiró en 1998, cuando tenía 27 años, tras derrotar al argentino Juan Rolón.

En el ámbito del fútbol es reconocido hincha de Olimpia y practicó fútbol en Sportivo Luqueño como arquero.

🇦🇷🇨🇦 En la previa de la Copa América se dio la curiosidad que un pastor evangélico bendijo la competición. Se trata del paraguayo Emilio Agüero Esgaib, quien se manifiesta contra la “ideología de género”.pic.twitter.com/JwNy7I3Ohz — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) June 21, 2024

Sus polémicas declaraciones “en contra de la ideología de género”

El pastor se mostró “en contra de la ideología de género” y en el medio La Unión de Paraguay dijo lo siguiente: “Ahora vemos una promiscuidad sexual en toda la sociedad, una degeneración y una cauterización de la mente, principalmente en Europa”.

Al respecto, sostuvo que “mi problema no es la persona homosexual. Tanto la Biblia como las leyes dan libre albedrío para que las personas puedan hacer lo que quieran con sus vidas. Pero cuando quieren legalizar y educar a mis hijos con estas ideologías, ahí ya tengo algo qué decir”.

Además, Emilio Agüero Esgaib realizó declaraciones en contra de las personas trans y del aborto. “El feto no es el cuerpo de la mujer. El hombre tiene genitales masculinos y las mujeres femeninos. Se dice ‘útero’ no ‘útera’, ‘cuerpo’ y no ‘cuerpa’. El mundo está al revés”, escribió en su momento en su cuenta de X.

Hoy, la Copa América de fútbol ha sido inaugurada con la Biblia en mano por este pastor evangélico paraguayo que se muestra en contra del feminismo, de los homosexuales y de las personas trans. "No hay que mezclar política y fútbol", dicen. pic.twitter.com/X75rp1ZSWf — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 21, 2024

Su emoción tras participar de la inauguración de la Copa América

Tras su participación en la ceremonia de apertura de la Copa América, el pastor utilizó sus redes sociales para comentar lo que fue esta inusual apertura de la competencia deportiva.

“Lo que más me emocionó fue ese ¡Amén! que se gritó en el Estadio con 72 mil almas al terminar la bendición. Fue transmitida en 190 países. Un mensaje de paz, concordia y perdón. Mucha gente está agradecida por ese tiempo, pero entiendo que a muchos no les haya gustado”, publicó.