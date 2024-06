La razón que tendría Pedro Gallese para jugar con una camiseta verde frente a Chile

Previo al debut de Ricardo Gareca al mando de la Selección Chilena frente a Perú por la Copa América 2024, el portero de la selección 'Bicolor' Pedro Gallese dio detalles de cómo será el partido y confesó una cábala importante del entrenador de 'La Roja'.

Sobre el debut frente a Chile hoy, el portero peruano en conversación con America TV comentó que: "Ellos pueden tener una ventaja porque Ricardo nos conoce a nosotros, pero nosotros también sabemos como piensa él, sabemos como para sus equipos y creemos que será un partido muy parejo. Me imagino un encuentro bastante cerrado, se que a Ricardo le gusta el 4-4-2, siempre arranca de atrás para adelante. Tenemos que ser muy pacientes y trabajar el partido".

¿Jugará Pedro Gallese con camiseta verde frente a Chile?

Durante su etapa con la selección incaica, Gareca era conocido por sus supersticiones, siendo una de las más importantes su rechazo al color verde. Incluso los relatos peruanos señalan que una vez, detuvo un entrenamiento y obligó a Wilder Cartagena a cambiarse los botines verdes que usaba, no reanudó la práctica hasta que el jugador se cambió los zapatos.

El meta fue consultado sobre si utilizaría una indumentaria verde para incomodar al 'Tigre' producto de sus cábalas, a lo Gallese respondió respetuosamente: "No sé la verdad, todavía no salen los colores. El que más me gusta es el amarillo".

Posteriormente, el periodista fue más allá y le comentó que estaba seguro de que al utilizar el verde, el 'profe' Gareca entraba a la cancha perdiendo 1-0, desatando las risas del arquero del Orlando City, quien solo comentó: "Sí, son cábalas de Ricardo...".

Pedro Gallese habló con América Deportes: "Sabemos cómo piensa Ricardo (Gareca), sabemos cómo para sus equipos. ¿Ponerme uniforme verde para el viernes? Son cábalas de Ricardo, pero ya se verá, jaja". pic.twitter.com/Mg0oMqkNC6 — Jampool Cuadros (@tuleenomas) June 19, 2024

Las cábalas conocidas de Ricardo Gareca

Otras cábalas que caracterizaron el paso de Ricardo Gareca por el fútbol peruano fueron: su rechazo a la música del cantante puertorriqueño Marc Anthony o la de tocar a una novia y tomarse una foto con los recién casados antes de un partido. Otra no tan conocida, fue la costumbre de bajar primero del bus, cada vez que el equipo llegaba a un nuevo lugar.