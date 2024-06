Lionel Scaloni y el triunfo de Argentina en Copa América: “En realidad no creo que hicimos un buen partido”

Argentina ganó en su debut en la Copa América 2-0 a Canadá, en un partido donde las anotaciones llegaron en el segundo tiempo. Y aunque el triunfo se valoró positivamente, no se quedó del todo conforme, ya que las críticas de los jugadores y el entrenador Lionel Scaloni apuntaron al terreno de juego que no les permitió desarrollar el juego que ellos pretendían.

Scaloni fue consultado si este partido por la forma en que se dio se pareció al estreno que tuvieron en el Mundial de Qatar cuando perdieron con Arabia Suadita, y soltó una respuesta con todo contra las condiciones del campo de juego. “Sí, se pareció al de Arabia con la diferencia que allá se jugó en una cancha decente, lo digo con todo respeto, menos mal que ganamos porque si no hubiera sido una excusa barata sentarme acá y decir esto. Hace siete meses que se sabe que jugaremos acá y cambiaron el césped hace dos días, no es apta para este tipo de jugadores”.

El adiestrador de Argentina valoró lo desarrollado por sus dirigidos: “lo importante es que los chicos siempre rinden, aunque sea un partido feo o extraño, lo que se les pide es que se crean situaciones de gol y defienden como leones, en realidad no hicimos un buen partido, fue un partido acorde a como estaba el terreno de juego y lo que nos presentó el rival”.

Pese a ser el actual campeón de la Copa América y del Mundial, es este tipo de torneos los equipos de Scaloni no partían con un triunfo, y ese fue un hecho a destacar por el técnico: “siempre ganar refuerza un montón de cosas, siempre dije que Canadá era un buen rival, y lo mejor que podemos pensar en que la prueba fue espectacular, que se ganó y ahora empieza otra Copa América, lógicamente siempre es bueno ganar, jugamos en función de cómo le podemos hacer daño al rival, y el próximo partido va a ser lo mismo”.

El encuentro que viene ahora para Argentina será ante la Selección Chile, encuentro que se jugará en Nueva Jersey el próximo martes 25 de junio a las 21:00 horas (01:00 GMT).

🏆 #CopaAmérica#DatoAlbiceleste 🇦🇷



👣 Pases: 🇦🇷 618 vs. 416 🇨🇦

✅ Efectividad de pases: 🇦🇷 91% vs. 86% 🇨🇦

⚽ Posesión de balón: 🇦🇷 63% vs. 37% 🇨🇦 pic.twitter.com/TbUVDHHAMB