"Pago mis propios vuelos": Jugador de la Premier League renunció a disputar la Copa América

El 20 de junio arrancará la Copa América, la cita deportiva más importante a nivel continental, pero no parece habérselo tomado con la misma seriedad, la Federación de Fútbol de Jamaica.

Esto, luego de la queja pública que hizo Leon Bailey, quien actualmente milita en el Aston Villa y es uno de los futbolistas destacados de Premier League,. Por lo misno, su equipo le ofreció condiciones particulares, tras renovarle contrato hasta 2027, incluyendo un aumento salarial (cobra 6.07 millones de euros por año) y todas las comodidades para vivir en Birmingham, misma ciudad donde vive el argentino 'Dibu' Martínez, su compañero.

Sin embargo, la realidad de Bailey se polariza a la hora de defender la camiseta del su país, puesto que aseguró "que ha tenido que pagar sus propios vuelos", para jugar duelos oficiales, en el podcast 'Lets Be Honest', dejando interesantes dardos para la dirigencia centroamericana.

Los detalles de la renuncia de Leon Bailey a Jamaica

"No es para nada profesional jugar en Jamaica. Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo reservo mis propios vuelos para venir a representar a Jamaica porque no son muy profesionales", fue parte de lo que volcó.

Y para cerrar, dejó una bomba de tiempo: "Cuando digo que no hay profesionalismo, me refiero a que ni siquiera hay material deportivo adecuado. Cuando llegas al polideportivo, lo único que te dan es una camiseta. Ell día del partido te obligan a llevar una camiseta de mujer. Esto es ridículo. Cuando voy allí, siento que realmente no saben lo que tienen que hacer. No recuerdo la última vez que la Federación me pasó un dólar", remató.

En términos estadísticos, Bailey dejará la selección jamaicana con 14 goles y 14 asistencias, en 52 partidos disputados, a sus 26 años.