Periodista argentino aseguró que La Roja será la gran decepción de Copa América

Este lunes 3 de junio, desde el otro lado de la cordillera se acordaron de Chile. Específicamente el periodisat deportivo Miguel 'Tití' Fernández, quien dio su vaticinio sobre la Copa América 2024.

"Yo creo que con Chile pasa algo: tuvieron una generación de futbolistas de 5, 6 o 7 futbolistas de élite, los empezó a preparar el 'Bichi' Borghi en un Colo Colo famoso en donde tuvo a Vidal, Alexis Sánchez y varios futbolistas y me parece que esa generación se le fue extinguiendo", declaró al programa 'Vía Libre', quienes se comunicaron con él, para que hiciera uan antesala del certamen internacional, considerando que acumula más de 40 años cubriendo a los campeones del mundo.

Basado en la misma línea, 'Tití' ocupó a los referentes de la 'Generación Dorada', para ahondar en un declive generacional, según la interpretación de su idea.

"Se le fue el arquero (Claudio Bravo), Arturo Vidal ya está grande, Alexis Sánchez también, fueron desapareciendo... Es cierto que van apareciendo otros pero me parece que no son de la jerarquía de esa generación que lo tuvo a Bielsa en un momento como entrenador, después lo tuvo a Sampaoli", agregó.

Miguel Fernández y el beneficio de la duda

El experimentado comunciador argentino eso sí, no quiso 'comer vidrio' y le dio una chance al equipo dirigid por Ricardo Gareca.

"Me puedo equivocar de medio a medio, pero me da la sensación de que necesita un recambio pronto, como en su momento Argentina necesita un recambio, me parece que Chile también. Hay que ver si nacen futbolistas de categoría como esos que estábamos mencionando recién", cerró