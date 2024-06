¿Se pierde lo que resta de Copa América? Luis Advíncula tiene una complicada lesión

La fricción constante en el partido entre Chile y Perú, sumado al mal estado del campo de juego, dejó a tres lesionados en ese partido. Uno de ellos fue el lateral peruano Luís Advíncula, quien fue sometido a exámenes médicos y los resultados no son alentadores.

Una inflamación en una zona sensible podría dejar a Advíncula fuera del partido con Canadá y peligra su participación en lo que resta de Copa América.

Molestias en el tendón de Aquiles de Advíncula

El lateral de la selección peruana, Luis Advíncula, presentó molestias en el tendón de Aquiles, según informó el medio peruano Líbero. Este sábado fue sometido a una evaluación médica antes de partir hacia Kansas City para el cotejo contra Canadá el próximo martes. Los resultados de los exámenes médicos han generado preguntas entre los hinchas sobre la gravedad de la lesión y la posible ausencia del jugador en el resto del torneo.

Posible ausencia de Advíncula contra Canadá

Los exámenes médicos indican que Advíncula podría no ser considerado para el partido contra Canadá, un enfrentamiento clave para el combinado peruano ya que una victoria podría dejarlos cerca de la clasificación a los octavos de final del torneo continental en Estados Unidos. No obstante, su ausencia no es definitiva, ya que será monitoreado por el cuerpo médico de Perú en los próximos días.

Presidente de la Federación Peruana habló sobre el estado de Advíncula

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, comentó sobre el estado del futbolista de 34 años en una entrevista con América TV. Lozano aseguró que Advíncula se siente bien y que se están esperando las indicaciones del cuerpo médico de la selección peruana para determinar su participación en los siguientes encuentros. También mencionó que se publicará un informe detallado sobre la lesión del capitán nacional.

Agustín Lozano expresó su esperanza de que la lesión de Advíncula sea leve y que pueda recuperarse a tiempo para los próximos partidos. "Los resultados ya se tienen. Al doctor Segura no le ha dado mucho tiempo de evaluarlo, pero en este momento están en ese proceso. He conversado con 'Lucho', él se siente bien, pero naturalmente hay que esperar las indicaciones del médico. En la noche veremos si está para alternar en el próximo partido. La parte médica va a dar a conocer el resultado, cualquiera fuera el mismo. Tenemos la esperanza que sea algo ligero y que se pueda recuperar", declaró Lozano