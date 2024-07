Un chileno dirigirá al Uruguay de Bielsa frente a Estados Unidos en la Copa América

Esta noche se jugarán los últimos dos partidos del Grupo C por la Copa América 2024. Estados Unidos recibirá a Uruguay y el equipo oriental tiene la posibilidad de avanzar a cuartos de final con puntaje perfecto.

Eso sí, no estará Marcelo Bielsa pues el entrenador de la Celeste fue sancionado por la Conmebol con la suspensión de un partido y una multa de 15 mil dólares por haber superado el tiempo reglamentario del descanso en los partidos ante Panamá y Bolivia.

Un chileno dirigirá al Uruguay de Marcelo Bielsa

El castigo que también recibió Ricardo Gareca, Lionel Scaloni y Fernando Batista, dejará al Loco Bielsa en la tribuna sin posibilidad de comunicarse con sus colaboradores. El encargado de dirigir el encuentro de Uruguay ante los anfitriones será el chileno Diego Reyes.

El profesor de Educación Física de 43 años, es oriundo de Nacimiento y se tituló como director técnico en el Instituto Nacional de Fútbol (INAF). Reyes se incorporó al equipo de trabajo de Bielsa en su paso por Chile y trabajan juntos hace 15 años.

"Nosotros trabajamos como staff hace bastante tiempo y la preparación de los partidos la hacemos colectivamente. Que Marcelo no pueda estar es un tema importante y estamos tomando todos los recaudos para que podamos sufrir lo menos posible. Nosotros tenemos la tranquilidad que aunque no esté Marcelo, tratar de implementar lo que venimos trabajando, no solamente para este partido, sino que lo que venimos trabajando hace mucho tiempo como equipo", comentó Reyes en la conferencia previa al partido de esta noche.

¿Cómo se conocieron Marcelo Bielsa y Diego Reyes?

Cuando Marcelo Bielsa dirigió en Chile, Diego Reyes, que no ha dirigido un equipo ni tampoco fue futbolista, le escribía cartas al Loco que dejaba en Juan Pinto Durán. En esas cartas plasmaba sus conocimientos e inquietudes futbolísticas.

Como prueba para unirse al staff de Marcelo Bielsa, Diego Reyes tuvo que analizar 120 videos VHS. El oriundo de Nacimiento pasó la prueba con éxito y ha trabajado con el rosarino en el Athletic de Bilbao, Olympique de Marsella, Lille, Leeds y ahora en Uruguay.