Alemania anunció su equipo para enfrentar a Chile y Argentina en Copa Davis

Alemania hizo oficial su equipo para disputar las Finales de la Copa Davis, donde será rival de Chile y Argentina en el Grupo C en el certamen que se jugará entre el 18 y 24 de noviembre en Madrid.

Tras la renuncia hace bastante tiempo de la estrella Alexander Zverev (6°) a participar en el torneo, el capitán Michael Kohlmann nominó a Jan-Lennard Struff (41°), Philipp Kohlschreiber (79°), Dominik Koepfer (86°) y los doblistas Kevin Krawietz y Andreas Mies (10° y 12° de la especialidad).

En esta jornada, Chile y Argentina también publicaron sus convocatorias para la cita en la Caja Mágica de Madrid.

