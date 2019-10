Ya tiene nómina: Nicolás Massú entregó el equipo para las Finales de Copa Davis

El capitán chileno Nicolás Massú oficializó la nómina de cinco jugadores que defenderá a Chile en las Finales de la Copa Davis, en Madrid, entre el 18 y el 24 de noviembre, en el Caja Mágica.

La escuadra nacional será liderada por Cristian Garin (38°) y Nicolás Jarry (77°) como singlistas titulares, a quienes se suman el zurdo Alejandro Tabilo (216°) y el chillanejo Tomás Barrios (323°).

El quinto integrante del equipo será Hans Podlipnik, especialista en dobles.

Chile debutará ante Argentina el 19 de noviembre y luego jugará ante Alemania el día 21 en el certamen que debuta bajo este formato.

