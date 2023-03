Libertadores: Estos son los partidos de Colo Colo y Ñublense que se transmitirán por TV abierta

Este martes se conoció la programación de los duelos de Colo Colo y Ñublense para la fase de grupos de la Copa Libertadores y con ello los partidos que podrás disfrutar a través de televisión abierta, que este 2023 vuelve a transmitir el torneo continental.

Chilevisión será el encargado de llevarte la Libertadores 2023 a nivel nacional y lo hará con tres partidos de Colo Colo y dos de Ñublense en esta ronda del certamen.

También dará por sus pantallas un partidazo de Racing de Gabriel Arias y Oscar Opazo ante Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar.

El resto de los compromisos de las escuadras nacionales van por Fox Sports Premium, ESPN y Star +.

Revisa los partidos que se transmitirán por TV abierta:

- Miércoles 5 de abril: Deportivo Pereira vs. Colo Colo. 22:00 horas.

- Miércoles 19 de abril: Flamengo vs. Ñublense. 20:30 horas.

- Jueves 4 de mayo: Racing vs. Flamengo. 18:00 horas.

- Martes 23 de mayo: Monagas vs. Colo Colo. 18:00 horas.

- Miércoles 7 de junio: Aucas vs. Ñublense. 20:00 horas.

- Jueves 29 de junio: Colo Colo vs. Deportivo Pereira. 18:00 horas.