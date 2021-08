Paulo Díaz cambió su camiseta con Eduardo Vargas y la prensa argentina lo criticó

Los chilenos Paulo Díaz y Eduardo Vargas intercambiaron camisetas en el partido en que Atlético Mineiro eliminó a River Plate de la Copa Libertadores, tras vencerlo por 3-0 en Brasil (4-0 en el global) y la prensa argentina criticó al defensor de los "millonarios".

La acción se produjo en el entretiempo del compromiso en el país trasandino, por lo que cuestionaron a Díaz, según recogió Las Ultimas Noticias.

El periodista Damián Iribarren de la radio La Red expresó: "Paulo Díaz está preocupado de cambiar una camiseta y no es un detalle. A Marcelo Gallardo no se le escapa ningún detalle y el cambio de camisetas en el entretiempo con Vargas es un detalle".

Por su parte, el conductor del espacio llamado Fútbol 910, Toti Pasman, señaló que "A mí me hizo ruido. Lo marqué en el comentario porque me hizo ruido. Eso no define la derrota, pero me hizo ruido".

En TyC Sports, en tanto, alabaron a "Turbomán": "Su compatriota Vargas fue un dolor de cabeza para la línea de tres. Las diagonales constantes ofensivas agresivas del Mineiro se tornaron, por momentos, incontenibles".

Vargas y su equipo deberán jugar las semifinales de la Libertadores contra Palmeiras de Benjamín Kuscevic.