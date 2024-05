El offside semiautomático COMPLICA A LA UEFA a menos de un mes para la EURO 2024

El offside semiautomático se transformó en un dolor de cabeza para la UEFA a menos de un mes de que comience la EURO 2024 en Alemania.

La tecnología del offside corre peligro para la EURO 2024

Esto porque la empresa neerlandesa Ballino presentó una demanda al organismo rector del fútbol europeo por infracción sobre la patente de utilización de esta tecnología en sus competencias, según informó el medio británico The Sun.

La audiencia sobre este caso se realizará el 3 de junio y en caso de ser desfavorable, la UEFA no podrá incluir esta herramienta en el torneo.

La fecha de este litigio hace que el tema no complique el uso del software en la final de la Champions League entre Real Madrid y Borussia Dortmund, programada para el 1 de junio en Londres.

La respuesta de la UEFA

Desde el organismo no están intranquilos señaló el citado medio, al que declaró un portavoz: "No podemos comentar como tal sobre asuntos de litigio en curso. Sin embargo, la solicitud de Ballino no preocupa demasiado a la UEFA".

Además, el alemán Florian Müller, experto en patentes, señaló que esta medida es solo para ponerle presión a la UEFA, mientras que un colega añadió que solo corre peligro la tecnología si fue utilizada injustamente en un proceso de VAR.

¿Cuándo se juega a EURO 2024?

La UEFA EURO 2024 tiene como fecha de inicio el 14 de junio en Múnich, con el duelo entre Alemania y Escocia, con una duración de un mes exacto para el torneo, hasta el 14 de julio.