¿Ya la escuchaste? Conoce a ‘Fire’, la canción oficial de la EURO 2024

La Eurocopa, el principal torneo de selecciones del Viejo Continente que se disputará en Alemania desde el 14 de junio al 14 de julio de 2024, ya tiene su canción oficial, la que lleva como nombre ‘Fire’.

Ha sido escrita por Ryan Tedder de OneRepublic y el trío electrónico italiano MEDUZA es el encargado de producir una canción que fusionara la apreciada producción house del grupo italiano, los cautivadores paisajes sonoros de OneRepublic y la experiencia pop de la cantante alemana Leony, quien pone la voz al tema.

