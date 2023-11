Así quedaron las llaves de semifinales del repechaje a la Eurocopa 2024

La UEFA sorteó este jueves las seis semifinales del repechaje a la Eurocopa de Alemania 2024, instancia donde llama la atención el duelo que sostendrá Polonia ante Estonia.

De salir airoso, el cuadro liderado por Robert Lewandowski chocará ante el triunfador de llave que protagonizarán Gales y Finlandia.

En otra serie, Ucrania jugará ante Bosnia-Herzegovina, y el ganador se enfrentará al vencedor de la llave que tendrá como rivales a Israel e Islandia.

Por último, Georgia jugará ante Luxemburgo, llave que quedó emparejada con la que disputarán Grecia y Kazajistán.

Las seis semifinales se jugarán el 21 de marzo de 2024 y las tres finales el día 26.

Los tres ganadores completarán el cuadro de 24 participantes en la fase final de la competición del 14 de junio al 14 de julio.

