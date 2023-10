Clasificatorias a la Euro: El Bélgica-Suecia fue suspendido por asesinato a dos personas en Bruselas

El partido de las Clasificatorias para la Eurocopa de 2024 entre Bélgica y Suecia en Bruselas fue suspendido en el descanso, por motivos de seguridad después de que fueran asesinadas, al menos, dos personas de nacionalidad sueca en el centro de la ciudad, en las cercanías del estadio "Rey Balduino".

Following a suspected terrorist attack in Brussels this evening, it has been decided, after consultation with the two teams and the local police authorities, that the UEFA EURO 2024 qualifying match between Belgium and Sweden is abandoned. Further communication will be made in…