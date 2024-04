Estado Islámico extendió la amenaza de atentados terroristas para la Eurocopa

El grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, por su sigla en inglés) realizó una nueva amenaza que afecta a Europa y que está relacionada con el fútbol, ya que llamó a realizae ataques durante la Eurocopa de Alemania 2024, que se realizara entre junio y julio próximos.

Una revista radical islamita fue la que pidió realizar atentados en el viejo continente en esa fecha, con una fotografía de una persona sosteniendo un arma y vestido de camuflaje en un tren alemán, con los mensajes: "Bienvenido a Europa... Ultimo llamado antes de salir".

𝗜𝗦𝗞𝗣's 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗮𝗴𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿: 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲!

Al Azaim media, affiliated with 𝗜𝗦𝗞𝗣, 𝗵𝗮𝘀 𝗿𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝟯𝟰𝘁𝗵 𝗶𝘀𝘀𝘂𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗩𝗼𝗶𝗰𝗲 𝗼𝗳 𝗞𝗵𝗼𝗿𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗺𝗮𝗴𝗮𝘇𝗶𝗻𝗲 in English.

- The cover features propaganda… pic.twitter.com/UELhl3W3SX