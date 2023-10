Francia aseguró su presencia en la Eurocopa 2024 tras vencer a Países Bajos

La selección francesa selló su paso a la Eurocopa 2024 luego de vencer como visita a Países Bajos por 2-1, en la octava jornada del Grupo B en el camino clasificatorio al certamen continental.

Kylian Mbappé abrió la cuenta a solo siete minutos del comienzo. "Les bleus", que jugaron de blanco, armaron una buena jugada colectiva por derecho, que terminó con centro de Jonathan Clauss y una volea de su estrella.

Si bien la "naranja mecánica" logró mantener su planteamiento y generar peligro, tuvieron dificultades ante la solidez defensiva rival. Además, los locales lamentaron la lesión de su delantero Wout Weghorst al minuto 38.

Tras el descanso Francia aumentó, nuevamente por medio de Mbappé, que cerró su doblete a los 53 con un enorme golazo: Remató desde el borde del área y la clavó en el ángulo.

La visita estuvo cerca de poner el 3-0, sin embargo los neerlandeses pusieron la cuota de misterio a los 83' con el descuento de Quilinschy Hartman. Pese a los buenos intentos naranjas por empatar, el electrónico no volvió a moverse.

Con seis puntos en disputa, Francia aseguró su clasificación a la Euro con 18 unidades, a inalcanzables nueve del tercero, justamente Países Bajos que deberá pelear por el segundo boleto de su zona. Grecia es el escolta con 12.

𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐅𝐈𝐄𝐃 𝐅𝐎𝐑 𝐄𝐔𝐑𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟒! 🤩🇫🇷



Victorious in the Netherlands, les Bleus have 6 wins from 6 and are already guaranteed to take part in Germany next summer 🙌



🇳🇱1-2🇫🇷 | #NEDFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/mtnpsKzhLf