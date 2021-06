Bélgica enfrenta a Finlandia con la idea de ganar el Grupo B con campaña perfecta

Bélgica buscará este lunes el pleno de victorias en el Grupo B de la Eurocopa cuando enfrente a Finlandia, equipo que aún tiene opciones de clasificación a la próxima ronda.

Ser primera de la serie no es un asunto antojadizo, ya que influye no sólo en los rivales que los "diablos rojos" se encontrarán en los cruces, sino también en los desplazamientos, más largos si queda segunda.

Por si había alguna duda, Roberto Martínez pondrá su equipo de gala. Ya lo dijo tras la victoria ante Dinamarca. Jugarán de inicio Kevin De Bruyne y Eden Hazard. Tampoco habrá descanso para Romelu Lukaku.

El seleccionador finlandés, Marrku Kanerva, lo dejó claro. "Es el partido más importante en la historia del fútbol finlandés".

A los finlandeses no les vale con perder dignamente en el tercer partido de su debut en una Eurocopa. Tres puntos pueden no ser suficientes para ser uno de los cuatro mejores terceros, más aún cuando a los rusos les vale con un empate en Copenhague si los escandinavos no derrotan a los belgas en el duelo que se jugará en paralelo.

