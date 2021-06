Capitán de Suiza fue captado tomando Coca-Cola antes de eliminar a Francia de la Eurocopa

El capitán de la selección suiza, Granit Xhaka, sumó un nuevo capítulo a la polémica que inició Cristiano Ronaldo en la Eurocopa al retirar dos botellas de refresco de una conferencia de prensa, tras lo cual conminó a que la gente bebiera agua.

El lunes, un día después de la eliminación de la Portugal de "CR7" de la Eurocopa, el capitán de la escuadra helvética fue captado tomando Coca-Cola minutos antes de eliminar a Francia, campeón del mundo vigente, de los octavos de final del torneo de la UEFA.

El futbolista de Arsenal bebió de una botella del líquido cuando culminó el segundo tiempo de alargue ante los galos y el marcador estaba igualado 3-3, generando un sinnúmero de comentarios en redes sociales.

Incluso, la situación se tomó Twitter una vez que Francia cayó en la tanda de penales, por la mala ejecución del delantero Kylian Mbappé.

Revisa algunas de las publicaciones:

Someone explain to me why Xhaka was drinking Coke before extra time. I genuinely thought it’s not good for your joints 🤔 pic.twitter.com/pmIucxIth5