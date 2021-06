Christian Eriksen visitó a sus compañeros tras ser dado de alta

El volante danés Christian Eriksen fue dado de alta este viernes tras ser operado para implantarle un desfibrliador automático y tras dejar el recinto clínico fue a visitar a sus compañeros de la selección.

De acuerdo a lo que informó la Federación de Fútbol de ese país, el jugador de Inter pasó con éxito su intervención quirúrgica y ahora se dedicará a la recuperación en casa, junto a la familia.

"Gracias por la gran cantidad de saludos, ha sido increíble verlo y sentirlo", dijo en una nota dibulgada por la DBU (Federación Danesa).

"La operación salió bien y me está yendo bien de acuerdo a las circunstancias. Fue realmente grandioso ver a los muchachos de nuevo después del fantástico encuentro que jugaron anoche", sostuvo sobre el desafío ante Bélgica.

"No necesito decir que los estaré alentando el lunes cuando jueguen ante Rusia", completó.

