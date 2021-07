Detenido por tuiteo racista contra Rashford dijo que estaba ebrio y no recuerda haberlo enviado

Nick Scott, individuo de 50 años arrestado por enviar un tuiteo racista contra el jugador de la selección inglesa Marcus Rashford luego que falló su penal en la final de la Eurocopa, se excusó del reprobable gesto y dijo que no lo recuerda, porque estaba ebrio.

En primera instancia, el padre de dos hijos negó haber realizado la publicación en su cuenta de Twitter, pero luego admitió que desconoce si lo hizo, porque a la hora del encuentro contra Italia estaba borracho.

"Estaba muy ebrio en ese momento y no recuerdo haber hecho nada, pero si lo hice quiero que Marcus sepa que estoy muy arrepentido y que me disculpo de forma sincera", le dijo al medio británico The Sun.

"Después de todo lo que hizo por mis hijos y por otros niños del país con lo de las comidas gratuitas... es absolutamente brillante. El ayudó a mi familia y no puedo agradecerle lo suficiente", agre´go.

También indicó que él no es racista porque "soy un cuarto de sudafricano y me casé con una alemana".