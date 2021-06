Dries Mertens: Italia es el equipo que ha jugado los mejores partidos

El delantero belga y goleador histórico de Napoli, Dries Mertens, alabó este miércoles el juego de Italia, rival de los Diablos Rojos el viernes en cuartos de final de la Eurocopa.

"No todo el mundo esperaba que fueran a jugar así y es el equipo que ha jugado los mejores partidos. Era bonito verlos jugar", dijo en rueda de prensa el atacante de 34 años.

Mertens, que en el partido de cuartos contra Portugal del lunes salió en el minuto 48 en sustitución del lesionado Kevin de Bruyne, aseguró que no le preocupa que en ese partido Bélgica sólo tirase una vez a puerta, cuando Thorgan Hazard puso el 1-0 de la victoria en el marcador en el minuto 42.

"Mientras ganes no es un problema. Y si no te meten -goles- no pierdes", dijo el futbolista, quien comentó que el partido contra Italia tiene un sabor especial para él, que desde 2013 juega en el país.

"Conozco a casi todos los jugadores del equipo, para mí es muy especial", reconoció.