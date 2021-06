Duelo entre Dinamarca y Finlandia fue suspendido por desvanecimiento de Christian Eriksen

El partido entre Dinamarca y Finlandia, primero del Grupo B de la Eurocopa 2020, debió ser suspendido en el minuto 44 después de que el volante Christian Eriksen se desvaneciese en una jugada junto a uno de los costados de la cancha, cuando su equipo tenía la pelota y atacaba.

El equipo médico de la selección danesa y una camilla se acercaron corriendo a la banda, mientras al jugador se le realizó aparentemente un masaje cardíaco.

Los compañeros de Eriksen rodearon al jugador para evitar que se vieran imágenes, mientras los jugadores finlandeses y el público contenían la emoción a la espera de ver la evolución de Eriksen, que permaneció en el suelo después de varios minutos, hasta que fue retirado del campo de juego.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.