Eriksen habló con sus compañeros de Dinamarca desde el hospital y pidió que continuarán el duelo contra Finlandia

Los jugadores de la selección danesa pudieron hablar con su compañero Christian Eriksen, cuyo desvanecimiento en el minuto 43 provocó la suspensión del Dinamarca-Finlandia de la Eurocopa, antes de que se reanudase.

Eriksen se desmayó y perdió el conocimiento y tras recibir cuidados médicos sobre el campo, fue trasladado al cercano Hospital del Reino de Copenhague, adonde llegó "estable" y "despierto", según comunicó en Twitter la Federación Danesa de Fútbol (DBU).

"Han hablado con Christian, se encuentra bien. Ésa es la buena noticia, está bien, y nuestros pensamientos están con su familia", dijo a la televisión pública danesa DR el máximo responsable de selecciones de la DBU, Peter Møller.

Møller resaltó que sus compañeros querían jugar el partido "por Christian" y que para ellos era "muy importante" saber que estaba bien antes de decidir si estaban en condiciones de volver al terreno de juego.

Además, el propio jugador les pidió que continuaran el partido contra Finlandia y que fueran a buscar el triunfo, por el Grupo B del torneo.

El partido, que estuvo más de hora y media suspendido, se reanudó a las 20:30 horas local (18.30 GMT), cuando el resultado era 0-0.

