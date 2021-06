Escocia se sumó al lío de las bebidas en la Eurocopa: "¿No hay Coca-Cola?"

John McGinn, jugador de la selección escocesa, se unió al lío de las bebidas patrocinadoras del torneo y su primera reacción al llegar a la rueda de prensa organizada por la Federación de su país fue preguntar si es que había Coca-Cola.

Cristiano Ronaldo apartó la bebida carbonatada antes del partido ante Hungría, instando a la gente a beber agua en su lugar, mientras que Paul Pogba escondió una botella de cerveza en la rueda de prensa tras el encuentro ante Alemania, tras lo que se sumó el italiano Manuel Locatelli.

Estos gestos, que han tenido un impacto negativo en la imagen de dos de los principales patrocinadores del torneo, han tenido su último capítulo en la previa del duelo entre Inglaterra y Escocia.

McGinn, centrocampista de Escocia, llegó a la rueda de prensa que no tiene obligación de tener las bebidas oficiales del torneo, y preguntó, en tono jocoso, si no había Coca-Cola.

El jugador despertó las risas de los asistentes antes de sentarse y echar un trago de una botella de agua.

John McGinn mocks Cristiano Ronaldo’s Coca-Cola snub during Scotland press conference, with Paul Pogba and Manuel Locatelli also removing sponsor bottles https://t.co/Z7etRvE7R3 ⟶ via https://t.co/0I4IIflkwI pic.twitter.com/uZXKj4QTQz