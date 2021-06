Frank de Boer tras eliminación de Países Bajos: Los jugadores no rindieron a su nivel habitual

Frank De Boer, entreenador de Países Bajos, analizó la eliminación tras perder 2-0 ante República Checa en los octavos de final de la Eurocopa y aseguró que el nivel del equipo estuvo más bajo que en otras ocasiones.

"No fue nuestro mejor partido, pero no es que no domináramos. Controlamos el juego más incluso en la segunda mitad. Y entonces en un minuto todo cambió. Fallamos una oportunidad para el 1-0", comentó el DT en conferencia.

Cerró diciendo que "no hemos jugado lo suficientemente bien y los futbolistas no rindieron a su nivel habitual".