Histórico de Manchester United disparó contra Sterling y Grealish por no lanzar penales

El irlandés Roy Keane, leyenda de Manchester United, criticó duramente a Raheem Sterling y Jack Grealish por no lanzar penales en la tanda contra Italia en la final de la Euro, dejando que asumiera la responsabilidad el joven Bukayo Saka.

En la definición, los ingleses perdieron ante la Azzurra al fallar tres disparos, lanzados por Marcus Rashford, Jadon Sancho y el citado Saka.

"Si eres Sterling o Grealish no puedes quedarte ahí parado y dejar que un chico joven como Saka vaya a lanzar delante tuyo. No puedes. No puede dejar a un chico tímido de 19 años que vaya delante de ti. Ellos tienen mucha más experiencia. Sterling ha ganado títulos. Tiene que levantarse y tirar antes que el joven", dijo Keane en su tribuna como comentarista en Inglaterra.