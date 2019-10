Italia aseguró un cupo en la Eurocopa 2020 con tres fechas de anticipación

La selección de Italia le ganó por 2-0 este sábado a Grecia en el Estadio Olímpico de Roma, y con su séptima victoria en igual número de fechas disptuadas en el Grupo J, selló su pase de forma anticipada a la Eurocopa 2020.

Los goles de Jorginho y de Federico Bernardeschi lanzaron al seleccionado de Roberto Mancini, que lidera el grupo con 21 puntos, nueve más que Finlandia y once más que Armenia, que no pasó del 1-1 en el campo de la modesta Liechtenstein y que ya no tiene opción de alcanzar a los "azzurri".

Italia obtuvo la clasificación para el torneo continental más rápida de su historia y alejó la sombra de la humillante ausencia en el último Mundial de Rusia, cuando el equipo entrenado por Giampiero Ventura, actual técnico del Salernitana en la Segunda División, no pudo superar a Suecia en la repesca.

El cuadro romano fue dueño absoluto del balón en la primera mitad, pero se topó con la organización táctica de Grecia, cuyo 4-3-1-2 alineado por el técnico holandés John van 't Schip cerró espacios con orden y envió a los "azzurri" al descanso sin ningún tiro a portería.

Al final, un penal a los 63 minutos por una mano de Andreas Bouchalakis, salvó la victoria del cuadro italiano, que, con su rival desesperado, aumentó la cuenta con el tanto final de Bernardeschi a los 78'.

Durante la misma jornada, España vio cortada en Oslo su racha triunfal, y lamentó el aplazamiento de su clasificación matemática por un gol de última hora de Noruega. El resultado final fue un 1-1.

El elenco local consiguió resistir la agresiva propuesta de España hasta el descanso, aunque el cuadro de Robert Moreno tuvo su recompensa nada más al reanudarse el juego. Pase al espacio de Ceballos, centro de Bernat rechazado y Saúl definió con un misil desde la medialuna.

La aguerrida Noruega encontró un premio en los descuentos. La firmeza de Kepa ante todas las llegadas se desplomó en una acción en la que que midió mal y provocó un penal. Joshua King estuvo certero para definir cuando el reloj marcaba los 93', y su diana mantuvo la esperanza de la clasificación para los "vikingos".

Resultados de las Clasificatorias a la Euro 2020

Fecha 7, sábado 12 de octubre

Georgia 0-0 Irlanda

Bosnia-Herzegovina 4-1 Finlandia

Dinamarca 1-0 Suiza

Islas Feroe 0-3 Rumania

Italia 2-0 Grecia

Liechtenstein 1-1 Armenia

Malta 0-4 Suecia

Noruega 1-1 España