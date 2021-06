Luis Enrique y empate ante Suecia: Es amargo porque fuimos claros dominadores

El entrenador de la selección española, Luis Enrique, lamentó el empate ante Suecia en la primera fecha del Grupo E de la Eurocopa, asegurando que le "sabe amargo" por el desarrollo del encuentro.

El DT de la "Furia" evaluó la falta de puntería y recalcó que el estado del terreno de juego del estadio de La Cartuja no ayudó. "Este es el discurso de siempre. Si no metes gol hablamos de si preocupa o no este aspecto. Al final intentamos generar ocasiones y para eso tienes que hacer cosas bien", dijo.

"Pero la cancha no ayudó, los jugadores tenían complicaciones para el control de la pelota. No es una disculpa es una realidad. Tuvimos ocasiones y no las materializamos. He perdido partidos de este estilo que con poco acierto te meten uno y se acabó", recalcó.

España aún debe jugar con Polonia y Eslovaquia, que impondrán un planteamiento similar al de Suecia. "Ninguno va a ir al ataque. El resto de partidos va a ser un poco este discurso", dijo.

"Fuimos superiores ante un equipo que se defendió y que solo creaba peligro con algún balón largo. Este es un empate que me sabe mal por los jugadores y los hinchas, pero no dejaremos de intentarlo", subrayó el estratega.