Medio inglés: El gol de Dinamarca no debió validarse

El medio inglés Daily Mail publicó un artículo en el que aseguró que el golazo que anotó el danés Mikkel Damsgaard de tiro libre en la semifinal de la Eurocopa no debió validarse debido a que contravino las reglas de la FIFA.

Según la publicación, en el precioso remate del jugador de la selección de Dinamarca, que significó el 1-0 ante la incapacidad de Jordan Pickford para taparlo, hubo un vicio que pasó inadvertido para el juez.

Esto, porque según apuntaron en el escrito, y de acuerdo a lo que advirtió el podcaster David Mooney, hubo varios jugadores daneses adelante de la barrera británica, lo que rompió la Ley 13, sección 13 de las Reglas del Juego de la FIFA.

"Cuando tres o más jugadores defensores formen una barrera, todo el equipo atacante debe mantenerse al menos a un metro de esta barrera hasta que el balón entre en juego", señala el apuntado artículo.

Luego, Inglaterra se puso en igualdad gracias a un autogol de Simon Kjaer y ganó el duelo en el alargue con un discutible penal cobrado a Raheem Sterling, que capitalizó Harry Kane.

England should have got a penalty in the first half. Denmark's freekick wasn't a free kick the player dived. The Danish wall moved over as the freekick was taken blocking Pickford's view.



Yet the 1 decision England got = England got lucky. Should have been 2-0 not 2-1 then. pic.twitter.com/LFMLdVmUs0