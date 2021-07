Mural de Marcus Rashford fue intervenido con mensajes de apoyo tras rayados racistas

El mural dedicado al delantero inglés Marcus Rashford en la ciudad de Manchester fue intervenido con una serie de mensajes de apoyo hacia el juego, luego que fuera rayado con mensajes de odio y racistas tras su error en la tanda de penales de la Eurocopa que ganó Italia.

La gente cercana al barrio de Withington, donde está emplazada la obra de arte dedicada al atacante, cubrió los grafitis primero con un plástico negro y luego con una serie de cartas y corazones de papel.

"Lo que hicieron los vecinos de Withington me dejó al borde de las lágrimas. Las comunidades que siempre me abrazaron siguen sosteniéndome con sus manos", escribió el ariete, agradeciendo el respaldo de todas estas maravillosas personas.

Right now at the @MarcusRashford mural in Withington, more people have come to leave messages. Artist @Akse_P19 restored it this morning but people still showing love and support.#Manchester's got your back Marcus ❤️ pic.twitter.com/AsDygS7H4k