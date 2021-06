Países Bajos anunció la salida del técnico Frank de Boer tras la eliminación en la Eurocopa

La selección de los Países Bajos anunció este martes la salida del entrenador Frank de Boer, luego de la eliminación de la Eurocopa en su duelo de octavos de final ante República Checa.

A través de un comunicado, el conjunto "Naranja" señaló que: "Tras una reunión directiva con Frank de Boer y su agente Guido Albers, se decidió que ambas partes se separarían inmediatamente".

"Frank indicó que no quiere continuar al mando del equipo, lo que también está en línea con el contrato entre las partes, donde un lugar en los cuartos de final de la Eurocopa era un requisito. Por lo tanto, dicho vínculo no se renovará" agrega el escrito.

El mismo De Boer expresó que: "Anticipándome a la evaluación, decidí no continuar como entrenador de los Países Bajos. El objetivo no se cumplió, eso está claro. Cuando tomé el cargo en 2020 pensé que era un honor y un desafío, pero también era consciente de la presión que venía desde mi nombramiento".

De esta manera, el DT de 51 años deja la banca de los "Tulipanes" después de poco menos de un año, con ocho triunfos, cuatro empates y tres derrotas en 15 partidos dirigidos.

Frank de Boer steps down immediately as coach of the Dutch national team.



Thank you @FdeBoerofficial for all your efforts. We wish you all the best. https://t.co/izIGRxGjwu