"Papá, no es real": Hincha vio un partido de FIFA21 pensando que era la semifinal de la Euro

Una divertida situación protagonizó un hincha y que se ha viralizado rápidamente en redes sociales, ya que estaba observando un partido de FIFA 21 pensando que era una de las semifinales de la Euro 2020.

En TikTok, una usuaria de nombre Tasneem Barakat en Toronto sorprendió a su papá mirando el choque entre Dinamarca e Inglaterra, y grabó el momento cuando le revela que estaba mirando una simulación de videojuegos.

El señor, de edad avanzada, miró 45 minutos de este partido virtual creyendo que era real y su hija le dijo entre risas "Papá, no es real, son animaciones, es FIFA, un videojuego falso, ¡míralos de cerca!", ante la atónita y confundida mirada del espectador.

La "tierna" situación generó cientos de miles de likes y más de tres millones de reproducciones en la popular red social.

45 minutes into the game and he didn’t bat an eye 👀 %%foryou %%4u %%viral %%arab