Reina Isabel II envió su apoyo a la selección inglesa en la Euro recordando el Mundial de 1966

La Reina Isabel II recordó este sábado el día que entregó a la selección de Inglaterra la Copa del Mundial de 1966, en un mensaje enviado al actual entrenador Gareth Southgate, para desearle suerte en la final de la Euro 2020 que se disputará este domingo frente a Italia en el Estadio de Wembley.

En el mensaje, divulgado por el palacio de Buckingham, la Monarca confió en que la historia pueda registrar el éxito de la selección de Inglaterra y también "el espíritu, el compromiso y el orgullo" por la forma en que los jugadores se han comportado.

"Hace 55 años, fui afortunada de entregar la Copa del Mundo a Bobby Moore y vi lo que significaba para los jugadores, entrenadores y equipo de apoyo llegar y ganar la final de un gran torneo de fútbol internacional", subraya la misiva.

En su mensaje, Isabel II dice que ella y su familia felicitan a Southgate por llegar a la final de la Eurocopa y le envían los "buenos deseos" para el partido de este domingo.

Se espera que el duque de Cambridge, nieto de la reina Isabel II y segundo en la línea de sucesión al trono británico, asista el domingo a la final del certamen europeo.

“I send my good wishes for tomorrow with the hope that history will record not only your success but also the spirit, commitment and pride with which you have conducted yourselves.”



