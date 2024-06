Croacia sumó rodaje rumbo a la EURO 2024 con triunfo en amistoso preparatorio

La selección de Croacia tuvo este lunes un buen apronte para lo que será su participación en la Eurocopa de Alemania al conseguir una cómoda victoria por 3-0 sobre Macedonia, en un encuentro disputado en el estadio HNK Rijeka.

El conjunto croata, que no contó con su máxima figura, Luka Modric, fue superior durante el encuentro y se impuso gracias a anotaciones de Lovro Majer, autor de un doblete, y de Marco Pasalic.

Croacia tendrá un segundo y último encuentro amistoso antes del inicio de la Eurocopa enfrentando el próximo 8 de junio a Portugal en Lisboa.

Croacia forma parte del Grupo B en la EURO 2024 y se estrenará en el torneo frente a España en Berlín y, luego, se medirá con Albania en Hamburgo, para finalizar su participación en la primera fase frente a Italia en Leipzig el 24 de junio.

