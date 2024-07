El polémico penal que no le cobraron a Alemania vs España en la Eurocopa

El partido de España vs Alemania en la Eurocopa nos dejó un gran espectáculo y también una polémica, luego de un supuesto penal que no le cobraron a los dueños de casa.

El hecho ocurrió en el alargue y el apuntado es el defensa Marc Cucurella, a quien le rebotó el balón en una de sus manos en su área tras un potente remate alemán.

MEU DEUS, não deram pênalti para a Alemanha nesse lance do Cucurella



Tenho uma opinião sincera sobre a arbitragem de hoje e ela começa com "se fosse no Brasil..."pic.twitter.com/tRArBKMisV