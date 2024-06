Hincha escocés cruzó seis países para llegar a ver la EURO 2024

Este jueves 13 de junio, Escocia vivió una previa especial antes de su estreno con Alemania por la EURO 2024.

Uno de sus hinchas, aprovechó las bondades del tartán (falda tradicional) para caminar por seis países, sin vehículos de por medio entre cada lugar que recorrió, con el fin de llegar desde Glasgow hasta Múnich.

Craig Ferguson de solo 20 años, recorrió más de 1.600 kilómetros a pie, exceptuando el ferry que tomó desde Reino Unido a Países Bajos. Al llegar durante la presente jornada fue recibido con aplausos y abrazos de parte de sus compatriotas que lo esperaban en las cercanías del Allianz Arena, escenario de la inauguración, este viernes 14 de junio.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Craig Ferguson has arrived in Munich after his 1,000 mile walk from Glasgow all in the name of raising money for men's mental health.



