Hungría tumbó en el último suspiro a Escocia y mantuvo chances de avanzar en la Eurocopa

La selección de Hungría abrochó este domingo un valioso primer triunfo en la tercera fecha del Grupo A de la Eurocopa 2024, tres puntos que además le otorgan la posibilidad de meterse en los octavos de final del certamen.

En el Stuttgart Arena la escuadra de los 'Magiares' terminó imponiéndose por 1-0 a Escocia en un duelo en el que ambas escuadras se jugaban sus opciones por mantenerse en carrera y evitar despedirse de manera prematura del torneo.

El duelo careció de mayores emociones en la primera mitad por los temores propios en cada equipo de no ceder ventajas, algo que los dificultaba de generar grandes oportunidades de peligro en busca de la apertura de la cuenta.

Así transcurrió la acción y en el complemento hubo una situación que preocupó a todos en el estadio. En una jugada al minuto 68' de partido el delantero húngaro Barnabás Varga trató de cazar un centro en el área de Escocia, pero en vez de ello recibió un durísimo golpe del arquero Angus Gunn que lo dejó inconsciente por unos minutos sobre el terreno de juego, teniendo que recibir una rápida asistencia médica para luego ser retirado en camilla y bajo una ovación de aliento de todos los presentes.

