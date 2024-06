Jude Bellingham explicó POLÉMICO GESTO en la celebración de Inglaterra por la Eurocopa 2024

Este domingo 30 de junio, Inglaterra derrotó por 2-1 a Eslovaquia en la prórroga, pero lo perdía hasta el minuto 94.

Allí llegaría la 'salvación' anotada por Jude Bellingham, tras una acrobacia espectacular, que puso el empate parcial en Gelsenkirchen. Con su tanto, forzó el tiempo extra -que ganarían gracas al gol de Harry Kane- y celebró de forma eufórica, considerando que estaban a segundos de quedar eliminados.

Es por eso que luego de abrazarse con sus compañeros, miró la banca y realizó un gesto obsceno, que debió salir a aclarar, tras el pitazo final. "Un gesto de broma interna hacia algunos amigos cercanos que estaban en el juego. Nada más que respeto por cómo jugó el equipo de Eslovaquia esta noche", expuso en si cuenta personal de X.

