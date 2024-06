Jugador neerlandés se enteró en Disney World que jugará la EURO 2024

La EURO 2024 arrancará este viernes 14 de junio y probablemente uno de los últimos futbolistas en sumarse a las convocatorias sea el protagonista de esta historia.

Hablamos del delantero Joshua Orobosa Zirkzee, perteneciente a Bologna de Italia, quien fue convocado por Ronald Koeman en Países Bajos luego de la lesión en el muslo de Brian Brobbey, este último jueves.

Hasta aquí todo bien, pero luego de que su representante le avisara a Zirkzee a través de una videollamada se dieron cuenta que estaba a 7.576 kilómetros de distancia. Incluso, dejaron registro de la insólita situación que de seguro quedará como anécdota, ya que el atacante se encontraba de vacaciones en Disney World, Orlando.

