¿Qué le dijo el Papa Francisco a la selección de Croacia previo a la Eurocopa?

El Papa Francisco recibió este miércoles en audiencia privada a los jugadores y el cuerpo técnico de la selección de fútbol de Croacia, a 10 días de su estreno en la Eurocopa de Alemania 2024.

Con la presencia de figuras conocidas como Luka Modric, actual mediocampista del Real Madrid, y del entrenador Zlatko Dalić, entre otros, los croatas escucharon atentamente la palabra del pontífice que celebró la conexión que tiene el deporte con las personas y al finalizar su discurso les pidió a los presentes que puedan imponerse en la Eurocopa.

“La otra vez (por el Mundial) salieron terceros. ¡Este año, segundos o primeros!”, lanzó el Papa Francisco ante las sonrisas de todos. Además de este inusual pedido, la máxima autoridad del Vaticano dejó algunas reflexiones de lo que significa el fútbol en la sociedad mundial y destacó la influencia del fútbol en la Argentina, su país de origen.

“Esto de hacer un equipo es un aspecto del deporte que me gusta subrayar, porque es una metáfora de la vida social, en los diversos ambientes en los que se vive y se trabaja junto a los demás”, remarcó el Papa sobre un concepto global del fútbol.

Tras un saludo afectuoso con Modric y una foto general, el Papa Francisco le deseó el mayor de los éxitos a una de las selecciones que viene obteniendo buenos resultados en el último tiempo.

"Thank you for setting an example on how to be a team!"



🇭🇷🙏🇻🇦 At Vatican City, a private audience with the Holy Father Pope Francis, was held for #Croatia national football team and HNS delegation led by president Marijan Kustić, and @Pontifex addressed them with a welcome… pic.twitter.com/qUtHubZ5y6