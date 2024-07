"Quizás se sienta mujer": Jens Lehmann se llenó de críticas por comentario sobre un jugador de Alemania

La eliminación de Alemania de la Euro 2024 tras caer con España, enfureció a Jens Lehmann. El exaquero alemán que hoy es comentarista deportivo, antes del partido menosprecio a la selección española y ahora luego de que avanzará a las semifinales se desquitó con Robert Andrich.

El objeto de las críticas ha sido el pelo de color rosado de Andrich, volante del Bayer Leverkusen. En una intervención en Welt TV, el exguardameta alemán cuestionó el cambio de look del jugador señalando que: "¿Tiene algún problema de personalidad que le haga destacar así? Como compañero de equipo, eso me parecería muy extraño y tampoco creo que al seleccionador nacional le parezca bien".

La crítica no quedó ahí, posteriormente Lehmann continuó diciendo: "Primero tenía el cabello rubio, ahora el cabello rosa. ¿Qué quiere mostrarnos con esto? Hoy en día hay que tener mucho cuidado. Quizás se sienta mujer. Hay que ser muy tolerante, pero espero que la UEFA prohíba colores de pelo como el de Andrich porque puede generar confusión entre los rivales".

Der Mann, der hier Nationalspieler Andrich Persönlichkeitsprobleme aufgrund seiner gefärbten Haare unterstellt, hat seinem 92-jährigen Nachbarn einen Garagen-Balken mit der Kettensäge angesägt & einer Polizistenin "Fehlschaltung im Gehirn" unterstellt. https://t.co/EJTzYoVzqo pic.twitter.com/jbtw8IsKkc — C. Storch (@Storch_i) July 5, 2024

En la selección alemana no hizo eco de las palabras de Jens Lehmann

Palabras que, entre el plantel de Alemania, han tenido su oposición por parte incluso del director técnico, Julian Nagelsmann, que no puso problema por la apariencia del número 23 comentando que: "Cada uno que tenga el pelo como quiera. Siempre me mantengo relativamente al margen de los temas de peluquería. Lo que juzgo es si Robert está bien o no, nada más".