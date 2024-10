Después de la eliminación de Colo Colo de la Copa Libertadores, las burlas y críticas cayeron sobre Arturo Vidal tras varias declaraciones que no hicieron más que calentar el ambiente en la previa del partido contra River Plate.

Para responder los dichos de Franco Armani y otros personajes que lanzaron sus críticas, Arturo Vidal compartió un video en su Instagram que fue hecho por un hincha donde se ven las mejores jugadas del histórico volante, pero acompañadas de una letra desafiante que pertenece a Bad Bunny.

Arturo Vidal explicó el polémico video en que le disparó a su excompañeros de La Roja

La publicación del video no sirvió para apaciguar las aguas, todo lo contrario. En la pieza audiovisual se menciona a Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y también a Ricardo Gareca, sin embargo, el King pidió disculpas a los dos primeros.

En la conferencia de prensa de este martes, Vidal aclaró que nunca quiso "hacerlo con maldad" y que lo subió "porque salían muchas cosas que me representaban en ese momento, después vi lo que salía cuando estaba arriba y dije 'me la tengo que bancar'".

Las palabras para Charles Aránguiz y Marcelo Díaz

En la explicación y muy en su estilo, Arturo Vidal aseguró que "con Charles tengo una relación espectacular. Cada vez que nos vemos nos abrazamos, nos conocemos de chicos".

"Con Marcelo no tenemos relación, pero el video lo hizo un hincha y me gustó por lo que decía. Pero no era con maldad. Queda ahí, no pasa nada", cerró el jugador de Colo Colo.