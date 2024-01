El descargo de Juan Leiva tras "funa" de su expareja

El volante Juan Leiva, reciente incorporación de Cobreloa, salió a defenderse a través de unas historias de Instagram luego de que su expareja lo "funó" por no ver su hija hace más de un año.

La mujer mencionó en sus redes que el futbolista no ha querido ver a su hija desde hace un año, pese a todas las veces que ella le pidió que fuera presente en la vida de la menor.

Ante esto, el volante mencionó que "siempre he respondido en lo económico con mis tres hijas, dos de ellas me aman y les encanta pasar tiempo conmigo (tan mal papá no debo ser)".



"Creo que lo mejor será hacer todo legal y de esa manera se vea lo que sea lo mejor para la bebé que es lo que más debería importar en estos momentos", fue parte del mensaje compartido por Juan Leiva.