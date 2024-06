¡"Estamos aquí"! El impactante final de WWE RAW con el redebut de Uncle Howdy y su facción

Un emotivo e impactante cierre fue el que tuvo WWE RAW del 17 de junio, en el que redebutó el personaje de Uncle Howdy en compañía de su temeraria facción, "The Wyatt Sicks".

Esta nueva agrupación lleva en su nombre un potente homenaje al fallecido luchador Bray Wyatt, quien perdiera la vida en agosto de 2023 y que antes de aquel fatídico suceso, introdujese precisamente al personaje de Howdy.

Así, este episodio de RAW posterior al fin de semana en que se realizó WWE Clash At The Castle en Escocia, terminó con la sombría presentación de The Wyatt Sicks, en un segmento que dejó llamativas imágenes.

Luego de la lucha clasificatoria al próximo Money in The Bank que tuvo como ganador a Jey Uso, las luces de la arena donde se llevó a cabo la velada se fueron a negro y de ahí en más comenzaron a mostrarse a los distintos integrantes de la facción, destacando también el caótico escenario que dejaron arrasando con todo a su paso, incluso con otros luchadores evidentemente lastimados como Chad Gable.

UNCLE HOWDY

BO DALLAS

ERICK ROWAN

JOE GACY

NIKKI CROSS

DEXTER LUMIS



THE WYATT SICKS ARE HERE. #WyattSicks pic.twitter.com/XNeNrGRWuT — Bray Wyatt Forever 🪑⭕️ ❤️ (@BoredroomWyatt) June 18, 2024

¿Quiénes componen la nueva facción de WWE?

The Wyatt Sicks es liderado por Uncle Howdy, mientras que los demás integrantes son Joe Gacy (Huskus The Pig) Erick Rowan (Ramblin Rabbit), Dexter Lumis (Mercy The Buzzard) y Nikki Cross (Sister Abigail). Todos estos personajes fueron precisamente parte de la Firefly Funhouse, otra de las facetas que tuvo Bray Wyatt en vida en WWE.

Ahora es toda una incógnita de los planes que existan con esta imponente agrupación, aunque por lo visto la idea es que arrasen con todo a su paso en las semanas venideras.