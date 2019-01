Franck Ribery explotó contra detractores que lo criticaron por comer un filete bañado en oro

El francés Franck Ribery disparó con todo en las redes sociales contra todos sus detractores y los medios de comunicación que lo criticaron por gastar 1.200 euros (932 mil pesos chilenos) en un filete bañado en oro, en un restaurante turco.

En una serie de mensajes en cadena (todos en francés), el volante de Bayern Munich escribió lo siguiente:

"En 2019 le pondremos los puntos a la I y las vigas a la T. Empecemos con los envidiosos, los haters, quienes seguramente llegaron a nacer por culpa de un condón roto. Jódanse a sus madres, sus abuelas y también a su árbol generacional. No les debo nada, mi éxito se lo debo ante todo a Dios, a mí y a mis prójimos, a quienes creyeron en mí. Los demás no son otra cosa que piedras en mis calcetines".

El siguiente desahogo fue contra los medios de comunicación, que criticaron el excesivo gasto de dinero:

"Además, en referencia a los pseudoperiodistas que siempre han vertido críticas negativas hacia mí, mis actos (último ejemplo, el precio de lo que me como), cuando yo hago donaciones (porque me han enseñado a dar cuando recibo mucho), ¿por qué ningún gran medio nacional lo difunde? No, ustedes prefieren hablar de las vacaciones que paso en familia, escrutar mis acciones y mis gestos, lo que como, etc. Ah sí, para ese tipo de cosas superficiales siempre están ahí".

Finalmente, el último mensaje fue usando una ironía contra una periodista francesa, Audry Puvar, quien instó a Ribery a usar su dinero para financiar causas más importantes en el mundo.

Para su respuesta, "Caracortada" usó una foto de la misma periodista, quien en 2012 dijo "Yo hago lo que quiero con mi dinero" tras gastar más de tres mil euros en unas gafas de caparazón de tortuga.