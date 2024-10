Snoop Dogg lidera proyecta que busca comprar histórico club europeo

A sus 53 años, el cantante y compositor estadounidense Snoop Dogg disfruta de una fortuna obtenida a raíz de sus éxitos musicales en una destacada carrera, pero ahora miró el fútbol de cara a su futuro.

El rapero internacional evalúa la adquisición de uno de los clubes con más historia del fútbol de Europa.

Snoop Dogg quiere comprar el Celtic de Escocia

El club en cuestión es el Celtic Football Club, elenco escocés que se convirtió en el próximo objetivo de Calvin Cordozar Broadus Jr, nombre de nacimiento de la figura de la música.

Una de las motivaciones para dar este paso, a pesar de que aún no brinda detalles sobre los números que se manejan y la viabilidad para adquirirlo, tienen como ejemplo a Ryan Reynolds , estrella de Hollywood que logró ascensos consecutivos con el Wrexham en Inglaterra y hoy, Inspiran a Snoop Dogg.

"Me encanta lo que Ryan ha hecho con Wrexham . Es simplemente una gran historia. Invertir en un equipo deportivo es algo que llevo considerando desde hace mucho tiempo. Si surge la oportunidad de invertir en el Celtic, sería una locura no verla. He visto mucho fútbol en Europa, pero nunca había visto aficionados como los del Celtic. Hay algo especial en ellos. Hay motivos para hablar de sus fans en toda Europa. Los mejores jugadores y entrenadores del mundo te dicen que no hay ningún lugar como el Celtic Park. y yo quiero ser parte de eso", declaró en una entrevista con Daily Record.