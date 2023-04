Club del actor Ryan Reynolds logró el ascenso a la Cuarta División del fútbol inglés

Wrexham United, club propiedad del actor canadiense-estadounidense Ryan Reynolds, logró el ascenso a la Cuarta División del fútbol inglés este sábado, luego de derrotar por 3-1 a Boreham Wood y proclamarse campeones de la National League.

El equipo de los "Dragones Rojos" precisaba solo de un triunfo para poder quedarse con el título de la categoría, objetivo que se les complicó el inicio al comenzar en desventaja el encuentro ante el gol de Lee Ndlovu al minuto de juego.

Sin embargo, el cuadro galés -que participa del sistema del fútbol inglés- se sobrepuso a la adversidad en el compromiso y comenzó la remontada a los Elliot Lee en los 15', mientras que Paul Mullin sentenció en los 52' y 71' al lucirse con un doblete.

Gracias a esta victoria, Wrexham sumó 110 puntos en el liderato del certamen, coronándose campeón y obteniendo el ascenso a la Football League Two luego de 15 años de estadía en la National League.

WE ARE CHAMPIONS!



AFTER 15 YEARS, WE ARE BACK IN THE FOOTBALL LEAGUE!



🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/8crPfDlwqs