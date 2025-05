“Sentí que no servía para nada”: El mensaje más crudo de Cristóbal Campos en su recuperación

Cristóbal Campos, exportero de Universidad de Chile y San Antonio Unido, volvió a emocionar a los fanáticos del fútbol con un potente mensaje compartido en sus redes sociales, en medio del proceso de recuperación tras el accidente que le cambió la vida en septiembre de 2024.

El futbolista de 25 años, que sufrió la amputación de parte de su pierna derecha, lleva más de cuatro meses de intensa rehabilitación, en los que ha contado con el apoyo fundamental del Sifup, de clubes como Colo Colo, la U y la UC, y especialmente del exguardameta Luis Marín, actual secretario del Sindicato.

"Ya van cuatro meses durísimos. Trabajando a mil, caminando hacia adelante por un objetivo", expresó Campos en una historia de Instagram, donde además mostró que ya está entrenando con su prótesis.

Campos apuntó a los que lo abandonaron: "Muchos me fallaron"

En su publicación, el portero no solo agradeció a quienes siguen a su lado, sino que también criticó duramente a quienes, según él, lo usaron para figurar y luego desaparecieron. "Con pocos que quedaron, muchos que se fueron. Que quisieron solo figurar, ofreciendo mediáticamente algo que no podían cumplir", lanzó.

Campos también se refirió a los momentos más difíciles que ha vivido fuera de la cancha: "Muchos me fallaron, me traicionaron. Una mujer me rompió el corazón. Perdí gente que amaba. Sentí que no servía para nada...".

Pese a todo, el exmeta se mostró resiliente y enfocado: "Lo único que me hace feliz es volver a hacer lo que amo en una cancha. Uno de mis propósitos en esta vida es ayudar a quien más lo necesita".