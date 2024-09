¡Viva Chile! Así fue la primera aparición televisiva de Stephanie Vaquer en WWE

La espera llegó a su fin. Después de varios meses de haber sido anunciada como una de sus nuevas estrella, la chilena Stephanie Vaquer pudo hacer su primera aparición televisiva en la empresa de lucha libre WWE, desatando una potente reacción entre los fanáticos.

Vaquer sorprendió a todos este último martes por la noche al irrumpir en un segmento de NXT, una de las tres marcas que maneja la compañía para el desempeño de sus luchadores.

La oriunda de San Fernando intervino en un careo entre la actual campeona femenina de NXT, Roxanne Pérez, y su retadora al título Giulia, quienes se enfrentarán en el CW Premier en Chicago, el próximo 1 de octubre.

Mientras Roxanne Perez y Giulia intercambiaban palabras en el ring, se escuchó una tercera voz de fondo en la arena donde se llevó a cabo este último episodiode WWE NXT, la cual pertenecía a Stephanie Vaquer.

"¿Y qué pasará cuándo llegue yo?", señaló primero la chilena, para luego repetir que estaría muy atenta al combate que enfrentará a la actual campeona femenina contra la japonesa por el título máximo de esta marca.

Así, habrá que seguir muy atentos a lo que ocurra con Vaquer para la próxima semana, ya que esta primera aparición en televisión la pone en la órbita de grandes retos sin tiempo que perder.

Stephanie Vaquer just sent her own warning to Roxanne Perez and Giulia ahead of Chicago!!!#WWENXT pic.twitter.com/Tw9EJMDZmB